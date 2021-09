Srbija zbog korone smaknuta sa zelene liste EU: Kako sada da putujemo

Nova pre 1 sat | Autor:Bojana Milovanovic

Evropska unija skinula je Srbiju sa zelene liste na kojoj su zemlje bezbedne za putovanja.

To se desilo u danu kada smo premašili 5.500 novozaraženih. Ova odluka bi trebalo da bude zvanično formalizovana u Savetu EU do kraja nedelje, ali su pojedine zemlje već pooštrile uslove za ualazak naših građana. Da ne bude zabune, to što je Srbija skinuta sa zelene liste ne znači i da je naša zemlja automatski blokirana za putovanja u EU. Svima koji imaju državljanstvo EU ili boravišne dozvole, članovima njihovih porodica i onima koji imaju opravdan razlog