Bogdanov saigrač postao veliki Novakov fan: "Ovo je neverovatno!"

FOTO: AP Jang koji u dresu Hoksa igra zajedno sa Bogdanom Bogdanovićem, proslavljenim srpskim reprezentativcem, podelio je sa pratiocima na Tviteru da uživa u Đokovićevom meču protiv Italijana. - Novak Đoković je tako nezgodan protivnik.

Ovo je bilo neverovatno, napisao je Jang nakon Đokovićevog plasmana u polufinale. Yo @DjokerNole so tough🔥🔥🔥🔥 This is Amazing🎾 #USOpen — Trae Young (@TheTraeYoung) September 9, 2021 Amerikanac je nedavno postao fan belog sporta zbog fantastičnih mečeva na US openu, a nakon jedne objave u priču su se uključili Đoković i Bogdanović. Iako publika u Americi nije na Đokovićevoj strani, s obzirom na to da su mu i na meču protiv Beretinija zviždali, ipak ima onih kojih