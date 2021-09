Srpski državljain uhapšen u Mađarskoj: U kolima sa nemačkim tablicama švercovao migrante

Večernje novosti pre 2 sata | Tanjug

Foto Depositphotos Petorica ilegalaca su se prilikom saslušanja izjasnili da su sirijski državljani, dok su četvorica navela da su Avganistanci.

U skladu sa mađarskim propisima, policija je migrante sprovela do zaštitne ograde na mađarsko-srpskoj granici, a protiv 39-togodišnjeg državljanina Srbije pokrenut je krivični postupak zbog krijumčarenja ljudi, preneo je RTS. Za krivično delo trgovine ljudima u Mađarskoj je zaprećena kazna od jedne do pet godina zatvora, uz otežavajuće okolnosti od pet do 15 godina.