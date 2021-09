Uznemirujući snimci - stradalo najmanje 14 osoba: Detalji tragedije u Tetovu, požaru u kovid bolnici prethodila eksplozija (video)

Večernje novosti pre 1 sat | Novosti online

Foto: Printskrin Tviter Tačan broj ljudi koji su izgubili život ili su povređeni za sada nije poznat i njihovo brojno stanje se utvrđuje, ali se po društvenim mrežama prenosi da je broj najmanje 14.

Devastating scenes tonight in in the predominantly Albanian City of Tetova, North Macedonia, where there was an explosion at the Covid-19 hospital 14 reported deaths until now pic.twitter.com/A3Mwskw2G3 — kos_data (@kos_data) September 8, 2021 Požar je, kako kažu iz Ministarstva zdravlja, već ugašen i sve ekipe iz bolnice su mobilisane za pomoć povređenima. Povređene osobe hitno se transportuju u Skoplje radi pružanja odgovarajuće pomoći. - U 21:02 časova