Priča za film: Od kvalifikacija do titule bez izgubljenog seta! Kraljevska porodica joj je odmah čestitala!

Zaista neverovatna priča! Mlada britanska teniserka Ema Radukanu noćas je postala šampionka US opena! Ona je u glavni žreb za otvoreno prvenstvo Amerike došla preko kvalifikacija, da bi potom titulu osvojila bez i jednog jedinog izgubljenog seta.

Ema Radukanu 2:0 Lejla Fernandes (6:4, 6:3) Ubrzo nakon pobede, Emi je titulu čestitala i Kraljevska porodica Velike Britanije: ‘Nemam sumnju da će neverovatan nastup vas i vaše protivnice Lejle Fernandes inspirisati sledeću generaciju tenisera. Ovo je neverovatno dostignuće i to u tako mladom dobu. I ono je nasleđe vašeg teškog rada i posvećenosti.’ Ovo je prvi put da jedna devojka iz Velike Britanije osvoji US open, još od davne 1968. godine, kada je to uradila