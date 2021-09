Radukanu u istoriji, iz kvalifikacija do titule!

Vesti online pre 7 sati

Britanska teniserka Ema Radukanu osvojila je US Open pošto je u finalu savladala Lejlu Fernandes 6:4, 6:3

Dve tinejdžerke pružile su veliku borbu na stadionu Artur Eš. Međutim, Ema Radukanu je bila jača, koncentrisanija, upornija i hrabrija u ključnim trenucima i na kraju ispisala istoriju, kao prva kvalifikantkinja koja je došla do trofeja i to bez izgubljenog seta u svih 10 mečeva. Takođe, postala je i prva teniserka iz Velike Britanije posle Virdžinije Vejd koja je 1968. osvojila US Open. U prvom setu dve teniserke su u ranoj fazi razmenile brejkove. Posle toga