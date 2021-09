Beker upozorio pred finale - morate to uzeti u obzir! Nemca pitali o Novaku, on uzviknuo: Živeo kralj!

Mondo pre 1 sat | Nikola Lalović

Ceo teniski i sportski svet gleda ka Nujorku i meču Novaka Đokovića i Danila Medvedeva!

Ceo teniski i sportski svet gleda ka Nujorku i meču Novaka Đokovića i Danila Medvedeva! Novak Đoković je u trileru savladao Aleksa Zvereva i stigao u finale US Opena gre juri obaranje dva "večna" rekorda i istoriju! A to je oduševilo jednog od teniskih velikana i Đokovićevog bivšeg trenera Borisa Bekera. On je pred finale istakao da je Novak neverovatan i da iz godine u godinu postaje sve bolji, kao i da mu godine ništa ne mogu. "Živeo kralj! On je neverovatan