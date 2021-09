Kovid propusnice za kafiće, restorane I klubove: Brnabić - Više odgovornosti ne bi bilo na odmet

Večernje novosti pre 1 sat | Tanjug

Foto: Tanjug - Što se tiče primedbi da su kovid sertifikati neustavni, tako je.

U velikoj meri jesu ukoliko ih uvodite za neke stvari koji su ljudima neophodne. Ne možete ih uvoditi kao što su to uradile neke druge zemlje, ne znam kako su to radili, mi smo svih ovih dana I nedelja gledali kako je to bilo moguće za recimo maloprodajne objekte - rekla je Brnabić,odgovarajući na pitanja novinara nakon obilaska zgrade Ložionice u Beogradu