Oglasio se košarkaš Zvezde: Hvala na podršci, vraćam se na teren što pre

Košarkaš Crvene zvezde Eron Vajt uspešno je operisan posle povrede koju je doživeo u utakmici protiv Panatinaikosa na turniru u Minhenu.

Krilni centar je na ovom meču polomio podlakticu, zbog čega ga očekuje pauza od šest nedelja. – Želim da se zahvalim svima na porukama i podršci. Uspešno sam operisan i vraćam se na teren što je pre moguće. Nisam želeo da mi ovako krene sezona, ali daću sve od sebe da se oporavim i da pomognem timu – napisao je Vajt na društvenim mrežama.