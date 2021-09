Osumnjičen za ratni zločin: Uhapšen zbog mučenja vojnika RS u ratu

Blic pre 10 sati

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Službe za otkrivanje ratnih zločina, u saradnji sa Upravom granične policije i Policijskom stanicom Priboj uhapsili su danas na Graničnom prelazu Uvac državljanina Bosne i Hercegovine E.

V. (1965) za kojim je bila raspisana policijska potraga zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo ratni zločin protiv ratnih zarobljenika. On se tereti da je u periodu od januara 1993. do oktobra 1994. godine kao islednik u logoru u Goraždu učestvovao u maltretiranju i prebijanju ratnih zarobljenika srpske nacionalnosti koji su bili pripadnici Vojske Republike Srpske. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu,