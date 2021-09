Medvedev osvojio US Open, Đoković propustio priliku za „kalendarski slem“

Danas pre 3 sata | B. C.

Ovogodišnji pobednik US Opena je Danil Medvedev koji je pobedio večeras Novaka Đokovića rezultatom 3:0 (6:4, 6:4, 6:4) i tako ga sprečio da bude prvi muški teniser posle 1969. koji je osvojio sva četiri grend slema u istoj godini, ali i da zabeleži najveći broj trofeja na najvećim takmičenjima u istoriji.

Srpski teniser je u ovom meču ostao bez svoja dva najjača oružja – psihološke snage i riterna. Poslednji gem Đoković je odigrao u suzama, očigledno potpuno emotivno slomljen. Takođe, oduzeo je samo jedan servis gem svom rivalu, i to u poslednjem setu pri vođstvu Medvedeva od 5:2. Iako je bilo očigledno da je Medvedev dominira u meču, sve do početka trećeg seta postojala je nada da će Đoković uspeti da se vrati u finale, kao što je to učinio na ovogodišnjem Rolan