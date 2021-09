Novo koškanje u Pojasu Gaze: Izrael granatirao nekoliko Hamasovih meta u odgovor na njihove rakete

Kurir pre 2 sata

Izraelski avioni napali su danas nekoliko meta u Pojasu Gaze, kao odgovor na nekoliko ispaljenih raketa sa teritorije koju kontroliše palestinski Hamas.

INTERCEPTED: Terrorists in Gaza just fired a rocket toward Israeli civilians. Our Iron Dome Aerial Defense system intercepted it mid-air. pic.twitter.com/BxoWMC3J85 — Israel Defense Forces (@IDF) September 12, 2021 Kako prenosi AP, ovo je treća uzastopna noć u kojoj se bore Izrael i Hamas. Tenzije su se povećale nakon prošlonedeljnog bekstva Palestinaca iz izraelskog zatvora, kao i posle napora Egipta da posreduje u dugoročnom prekidu vatre nakon 11-dnevnog rata