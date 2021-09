Šta je Beograd Berlinu i šta oproštajnom turnejom kancelarka Merkel ostavlja u amanet sledbenicima

RTS pre 21 minuta

Srpsko-nemački odnosi imaju dugu i burnu istoriju. Dve države i narode spajaju zajednička istorijska iskustva, ali i dele duboki istorijski antagonizmi. Ipak, poslednjih nekoliko godina se pokazalo da razlike nisu nesavladiva prepreka. U susret dolasku Angele Merkel sagovornici RTS-a analiziraju šta ovom posetom odlazeća kancelarka ostavlja u amanet svojim naslednicima i šta je Beograd Berlinu.

Predsednica Beogradskog fonda za političku izuzetnost Sonjom Liht rekla je za RTS da je ova neobična oproštajna poseta Angele Merkel Beogradu dokaz toga koliko joj je stalo do Srbije i do celog regiona, ovo je njena poslednja poseta posle odlaska u velike metropole. "Mi smo ostali za kraj i ona će pokušati da pošalje poruku svojim naslednicima da je Zapadni Balkan značajan i da on mora da ostane na listi prioriteta Nemačke", naglasila je Lihtova dodajući da je