Pokrajinska vlada istakla zastave na zgradi uoči Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave

Kurir pre 3 sata

Predsednik Pokrajinske vlade Igor Mirović objavio je na svom Instagram profilu da su, uoči obeležavanja 15. septembra - Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, na zgradi Pokrajinske vlade istaknute zastava Republike Srbije i tradicionalna zastava srpske Vojvodine.

View this post on Instagram A post shared by Igor Mirović (@igor.mirovic) "Istaknuta zastava Republike Srbije i tradicionalna zastava srpske Vojvodine na zgradi Pokrajinske vlade povodom 15. septembra - Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave. Hvala Jovanu, Miodragu, Borisu, Robertu i Goranu što su, uoči našeg praznika, postavili zastave i ulepšali zgradu Banovine. Pored njih na balkonu bareljefi кralja Petra i kralja Aleksandra i četiri vojvode -