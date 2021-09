Detaljan plan izmena u saobraćaju i javnom prevozu u sredu

N1 Info pre 37 minuta | Autor:N1 Beograd

U sredu se obeležava Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, zbog čega će doći do promena u radu linija javnog prevoza, navodi se na sajtu Sekretarijata za javni prevoz.

Kako se navodi na sajtu Sekretarijata, za saobraćaj će biti zatvorene sledeće ulice: U periodu od 17.00 do 18.20 časova: – Studentski trg (od Uzun Mirkove do Vasine), – Kneginje Ljubice (od Braće Jugovića do Vasine), – Dobračina (od Braće Jugovića do Vasine), – Dositejeva (od Braće Jugovića do Vasine), – Vasina (od Studentskog trga do Trga republike), – Francuska (od Braće Jugovića do Trga republike), – Makedonska (od Dečanske do Trga republike), – Kolarčeva, –