Vučić: Postao sam veća zvezda od Lebrona Džejmsa

Danas pre 53 minuta | Beta

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je večaras da je, obzirom na broj napisa o njemu u hrvatskim medijima postao veća zvezda od Lebrona Džejmsa.

Komentarišući napise o pozivu Srbima da istaknu zastave 15. septembra, Vučić je rekao da on taj poziv nije uputio ali da to nije sprečilo medije da pišu o tome. Pisali su i o naoružanju Srbije pa čak i o imenu koje je dao svom sinu. „Kriv sam što sam dao ime svom sinu Vukan. U najozbiljnijim hrvatskim medijima su objavili da sam sinu dao ime Vukan zato što je to prvi, najstariji sin Stefana Nemanje i da sam podigao spomenik Stefanu Nemanji i to je odraz i