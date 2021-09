DSS: U naredne dve nedelje sporazum s vlastima u dijalogu bez evroparlamentaraca

N1 Info pre 1 sat | Autor:Beta, Danas

Predsednik Demokratske stranke Srbije (DSS) i kandidat za predsednika Srbije koalicije NADA Miloš Jovanović izjavio je da je Srbiji potrebna nacionalno odgovorna vlast, ali koja će istovremeno biti privržena demokratskim načelima i pravnoj državi.

On je u intervjuu Danasu naveo da je Srbiji potreban predsednik koji će „hteti i umeti da okuplja ljude oko opšteg interesa, a ne predsednik koji će deliti gradjane i neprestano unositi tenzije i razdor u srpsko društvo“. Jovanović je ocenio da je do izbora ostalo nešto manje od sedam meseci i da je zato bilo je sasvim prirodno započeti političku kampanju. „Izlazimo na svim nivoima sa voljom da dopremo do najvećeg broja građana i pridobijemo njihovo poverenje.