Stiže osveženje – kiša i pljuskovi širom zemlje

RTS pre 34 minuta

Danas širom zemlje mestimično kratkotrajna kiša ili pljuskovi praćeni grmljavinom. Samo će na severu biti suvo, uz duže sunčane periode. Najviša temperatura od 22 do 25 stepeni.

Vikend nam donosi promenljivo oblačno i svežije vreme. Širom zemlje mestimično kratkotrajna kiša ili pljuskovi praćeni grmljavinom. Samo će na severu biti suvo, uz duže sunčane periode. Duvaće slab i umeren vetar, na istoku i u planinskim predelima i jak, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od 12 do 18, najviša od 22 do 25 stepeni. Nad Beogradom smena sunca i oblaka, kiše ne bi trebalo da bude. Temperatura do 23 stepena. I drugog dana vikenda promenljivo