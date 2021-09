Kraj bekstva: Izraelske snage uhvatile poslednju dvojicu od šestorice odbeglih palestinskih zatvorenika

Kurir pre 9 sati

Izraelske snage uspele su danas da uhvate i poslednja dva, od ukupno šest palestinskih ekstremista koji su nedavno pobegli iz zatvora.

Palestinci su iskopali tunel i pobegli iz izraelskog zatvora sa maksimnalnim obezbeđenjem, čime su obrukali izraelski bezbednosni establišment i izazvali oduševljenje među Palestincima. Update: the two remaining Gilboa prison fugitives were captured in Jenin and did not resist arrest. The news came amid reports of armed clashes between Israeli forces and Palestinians in Jenin — no casualties were reported. https://t.co/IBdBTNMWaD — Israel Policy Forum