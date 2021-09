Jedna zemlja: - dve klime Od danas na severu zahlađenje s kišom, a na jugu i dalje 30 stepeni

Blic pre 4 sati

U Srbiji će danas u većem delu zemlje biti hladnije, uz prolazno naoblačenje sa kišom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Više padavina očekuje se ujutro i pre podne na severu Srbije. Toplo vreme zadrzaće se samo na jugu i jugoistoku zemlje, ali se uveče i u ovim krajevima očekuje zahladjenje i lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Vetar će biti umeren i jak, zapadni i severozapadni, uveče u slabljenju. Najniža temperatura od 8 do 15 stepeni C, a najviša od 15 C na zapadu i severozapadu, do 30 C na jugoistoku Srbije. U Beogradu će biti hladnije, uz prolazno naoblačenje, povremeno s kišom.