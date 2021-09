Federer prokomentarisao đokovićevu sezonu: To što je on uradio je ludo, za to je potrebna snaga

Večernje novosti pre 2 sata | Novosti online

Foto AP Srpski as je bio blizu pisanja teniske istorije.

Danil Medvedev ga je pobedio u finalu Ju-Es opena sa 3:0 i tako sprečio da osvoji kalendarski slem, a ujedno i postane teniser sa najviše grend slem titula (ostao na 20). Đoković je u tom parametru izjednačen sa Federerom i Nadalom. Švajcarca je prestigao po broju nedelja provedenih na čelu ATP liste. - To što je on uradio je ludo. Kalendarski slem se možda i desi, to može da se ponovi. Potrebno je i malo sreće. Morate biti uporni. Za to je potrebna i snaga - rekao