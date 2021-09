Mari ‘otvara oči’ svetu: Novak je to već uradio

Hot sport pre 49 minuta | Vladimir Kolarik HotSport

Britanski teniser, Endi Mari, prokomentarisao je sezonu Novaka Đokovića, koji je porazom u finalu US Opena ostao bez čuvenog kalendarskog slema.

Đoković je zaustavljen na korak od toga podviga, pošto je u meču za titulu poražen od Danila Medvedeva, ali Mari je podsetio javnost da je srpskom teniseru već polazilo za rukom da spoji četiri Grend slem titule za redom. -Moguće je osvojiti kalendarski slem. Nole je bio jedan meč od osvajanja kalendarskog slema. Serena se verovatno osećala isto kao on kada je 2015. godine bila takođe blizu. Svakako, on je već to uradio. Novak je već osvojio četiri Grend slema u