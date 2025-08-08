Blagojević: „Ne predajemo i da idemo u Škotsku da vratimo izgubljeno“

Fudbaleri Partizana su izgubili 2:0 u Beogradu od Hibernijana u prvom meču trećeg kola kvalifikacija za Ligu konferencija.

Sada ostaje pred Srđanom Blagojevićem težak zadatak da svoje mlade momke pripremi za revanš utakmicu koja je na programu za sedam dana u Škotskoj. – Kao što sam i rekao, mi smo predodređeni za ove rolerkostere. Mi se smejemo, ali nekada i plačemo. Tužan sam zbog reztultata, ali ponosan na ovu grupu momaka koji su pokazali volju i želju, kao i kvalitet. Zahvaljujem se navijačima i poručujem im da se ne predajemo i da idemo u Škotsku da vratimo izgubljeno – rekao je