Srušio se američki vojni avion! Pao na naseljeno područje, piloti se katapultirali - jedan se zapetljao u dalekovod? (video)

Večernje novosti pre 2 sata | Tanjug

Foto: Jutjub/MOTORIZADO Kako prenosi izdanje En-Bi-Sija za Dalas (NBCDWF), tri osobe su prebačene u bolnicu gde im je ukazana pomoć nakon što se srušio avion, prema podacima policije Fort Vort.

Jedna osoba je u kritičnom stanju i prevezena je u bolnicu Parklend u Dalasu, a druga je prebačena u Metodističku Haris bolnicu Fort Vort. @MayorMattie Hello my wonderful #Major… I’m Jamaine Jira Shepherd with a story to tell. This was very very tragic. @NBCNews @NewsDFW @dfwticket @LiveNationDFW @CityofFortWorth @fortworthpd @FortWorthFire @FortWorthISD @NBCDFW #Jet #crash in #LakeWorth, #Texas #TarrantCounty. pic.twitter.com/xVKvIPgUuc — J Shep Readyy