Đerlek: Sve je spremno za uvođenje kovid propusnica

Danas pre 2 sata | Beta

Državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Mirsad Đerlek izjavio je danas da je sve spremno za uvođenje kovid propusnica, da nema nikakvih protivustavnih ograničenja za njihovu primenu, i da se čeka definitivna odluka Kriznog štaba za borbu protiv korona virusa. „Za kovid propusnice je uglavnom sve spremno, i čeka se definitivna odluka.

Pravnici kažu da to nije protivustavno, posebno na onim mestima koja je premijerka navela, a na kojim ljudi ne moraju da borave. Ne moramo da idemo u noćne klubove, restorane i barove. Bitno je da sve to uskladimo s Ustavom i da nemamo sutra ljude koji će se pozivati na kršenje ljudskih prava i Ustava“, rekao je Đerlek za Telegraf.rs. Upitan da li se sa kovid propusnicima zakasnilo, Đerlek je kazao da one mogu da budu vrlo bitno sredstvo za uspostavljanje kontrole