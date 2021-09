U Srbiji danas oblačno i suvo

Nova pre 3 sata | Autor:Beta

U većem delu Srbije danas će biti oblačno i suvo, dok je na zapadu i jugu moguća kratkotrajna kiša, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

U Negotinskoj Krajini će biti pretežno sunčano. Duvaće slab i umeren vetar, na istoku Srbije povremeno jak, severozapadni. Najniža temperatura kretaće se od osam do 14, a najviša od 17 do 22 stepena. U Beogradu će biti umereno do potpuno oblačno i uglavnom suvo. Duvaće slab i umeren, severozapadni vetar. Najniža temperatura biće oko 11, a najviša oko 18 stepeni. BONUS VIDEO: Sićve011 mobilnom kancelarijom po lajkove građana