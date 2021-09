Od leta se opraštamo uz oblačno i hladno vreme – od petka sve sunčanije i toplije

RTS pre 1 sat

U Srbiji danas oblačno i sveže, mestimično slaba kiša, uglavnom sredinom dana i posle podne. Najniža temperatura od 7 do 12, a najviša od 14 do 17 stepeni.

Temperatura će biti od pet do sedam stepeni niža od uobičajene za ovo doba godine. Najniža temperatura od 7 do 12, a najviša od 14 do 17 stepeni. Duvaće slab i umeren vetar, na istoku povremeno i jak, severozapadni. U Beogradu povremeno slaba kiša, a najviša temperatura 15 stepeni. Iako nam večeras u 21.20 stiže jesen, prognostičari od petka najvljuju sve sunčanije i toplije vreme.