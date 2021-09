Kiks Crvenih: Hrabri Brentford dao 3 gola Liverpulu i uzeo veliki bod!

N1 Info pre 58 minuta | Autor:Bojan Marinković

Fudbaleri Liverpula remizirali su sa Brentfordom na gostovanju u fantastičnom meču šestog kola Premijer lige rezultatom 3:3.

Uprkos kiksu protiv prošlosezonskog člana Čempionšipa, Crveni su se usamili na čelu tabele sa 14 bodova, ali su propustili šansu da naprave veću razliku u odnosu na Mančester Siti, Čelsi, Mančester Junajted i Everton, koji imaju po 13. Brentford je sada deveti sa devet poena. THERE ARE NO WORDS FOR WHAT WE HAVE JUST SEEN 🐝 3-3 🔴 #BrentfordFC #BRELIV pic.twitter.com/jLyS11qGpG — Brentford FC (@BrentfordFC) September 25, 2021 Sjajna predstava viđena je na Komjuniti