Reči Danila Nikolića koje ujedinjuju i ohrabruju!

Sportske.net pre 2 sata | Sportske.net

Jedan od najboljih košarkaša Budućnosti Danilo Nikolić oglasio se nakon što je nedavno zadobio zdravstvene probleme.

On je na jednom od treninga u pripremnom periodu kolabirao, da bi potom bio operisan u Turskoj. Ubrzo je prebačen u Beograd na dalja ispitivanja, ali i dalje nije poznato šta je uzrok ovakvog zdravstvenog stanja crnogorskog košarkaša. No, on je sada dobro i to je najvažnije u celokupnoj situaciji. Posle dve i po nedelje od incidenta, Danilo Nikolić je uputio poruku javnosti zahvalivši se svima na podršci. Njegovo saopštenje prenosimo neizmenjeno i u celosti. "Dragi