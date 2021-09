Druga nedelja na barikadama – specijalci se ne povlače, građani ne odustaju, Vojska Srbije na prilazu Jarinju

RTS pre 2 sata

Protest Srba s Kosova i Metohije, nezadovoljnih raspoređivanjem specijalnih snaga policije na administrativnim prelazima Jarinje i Brnjak i odlukom Prištine o zameni registarskih tablica, ušao je u drugu sedmicu.

16:40 Američki i kanadski vojni atašei posetili prelaze Jarinje i Brnjak Američki i kanadski vojni atašei posetili su prelaze Jarinje i Brnjak kako bi se bolje upoznali sa situacijom na terenu. "Bilo im je drago što su primetili da je Kfor na licu mesta kao faktor stabilnosti", navodi se u tvitu Američke ambasade u Srbiji. The U.S. and Canadian Defense Attache Offices visited the Jarinje and Brnjacka crossings today to gain a better understanding of the situation.