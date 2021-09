I danas toplo, ali uveče stiže naoblačenje sa kišom

RTS pre 3 sata

Za razliku od proteklog vikenda, koji je podsećao na leto, ponedeljak pred nama biće jesenji – promenljivo oblačan i topao, ponegde sa slabom kratkotrajnom kišom.

Posle podne u jugozapadnim i zapadnim, a krajem dana u severnim predelima, naoblačenje mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Vetar slab do umeren južni i jugoistočni, uveče na severu i zapadu u skretanju na severozapadni i zapadni. Najniža temperatura od 10 do 17 stepeni, a najviša od 26 do 30 stepeni. RHMZ upozorava da je moguća lokalna pojava grmljavina sa ili bez padavina.