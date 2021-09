Očekuju još potresa: Jak zemljotres pogodio Filipine, tresla se i Manila! (foto)

Večernje novosti pre 1 sat | Tanjug

Foto: EMSC Institut je dodao da se potres dogodio na dubini od 74 kilometara i da se očekuju naknadni potresi i šteta, preneo je Rojters.

Epicentar zemljotresa je bio u Mindoro provinciji, a osetio se i u Manili. Filipini se nalaze na geološki vrlo aktivnom Pacifičkom vatrenom prstenu i često se događaju zemljotresi, posebno na jugu zemlje. ⁦ @mxdondevivo⁩ 🚨 BREAKING – Philippines: A strong earthquake was felt in Metro Manila and nearby provinces early Monday morning. A magnitude 5.7 quake hit Looc, Occidental Mindoro at 1:12 am. Damage and aftershocks are expected. Subscribe to @WW3INFO ⚡⚔⚡