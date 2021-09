Radovi na mreži: Deset sela u Medveđi ostaje bez električne energije

Večernje novosti pre 1 sat | I.M.

Foto: I. Mitić Bez električne energije će biti žitelji Tulara, Petrilja, Bogunovca, Čokotina, Poroštice, Mrkonja, Medevca, Gubavca kao i Male i Velike Brajne. Najavljeno isključenje trebalo bi da traje od osam časova do završetka radova, a najkasnije do 14 sati. Istog dana struju neće imati ni Knjaževačka ulica u Leskovcu, a radovi su planirani za period od osam, a najkasnije do 15 časova. BONUS VIDEO: "Lazar 3" na vojnoj paradi u Turkmenistanu