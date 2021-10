Đoković saopštio da neće igrati u Indijan Velsu

Danas pre 2 dana | V. N.

Najbolji teniser sveta Novak Đoković saopštio je da neće igrati na Mastersu u Indijan Velsu. – Žao mi je što neću videti navijače u Indijan Velsu i što neću igrati u pustinji, mom omiljenom mestu.

Nadam se da se vidimo sledeće godine – objavio je Đoković na svom Tviter nalogu. Direktor ovog turnira Tomi Has izjavio je da je razočaran odlukom petostrukog pobednika Indijan Velsa. – Razočarani smo što Novak neće biti sa nama ove jeseni. Nadam se da ćemo ga videti u martu sledeće godine kada će pokušati da obori rekord i stigne do šestog trofeja na ovom turniru – izjavio je Has.