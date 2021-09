Sinanova ćerka se porodila: Đulkica na svet donela četvrto dete!

Večernje novosti pre 2 sata | Novosti online

Foto instagram djulkica - Opet sam postao ujka - napisao je Alen, a tu objavu je podelila i Đulkica.

Čestitke su samo počele da stižu, a Sinanova ćerka je sve to objavljivala na svom profilu. Preko objava smo saznali da se tek rođena bebica zove Aleena. Da li je to po njenom bratu, ostaje da saznamo. Inače, Đulkica trenutno živi s porodicom u Švajcarskom gradu Bazelu, a nedavno je javno govorila o zdravstvenom problemu koji je imala. Foto instagram djulkica - Lekari u Bazelu su mi konstatovali rani oblik raka materice, ali su me i savetovali da bi najbolje bilo da