Novi detalji o ubistvu Đokića: Evo šta je policija našla na mestu gde je zapaljen automobil porodice iz Aleksinca Kurir TV

Kurir pre 4 sati

Na mestu gde je zapaljen auto porodice Đokić pronađena je čaura, nezvanično saznaje Kurir.

Pretpostavlja se da su Đokići ubijeni iz vatrenog oružja. Na 20 metara od jame, duboke četiri metara, u kojoj su nađena ugljenisana tela vlasnika menjačnice Gorana Đokića (57), njegove supruge Gordane (56) i ćerke Lidije (25), pronađena je garež. - Policija je trakom ogradila čitavo to područje. Ono što je očigledno jeste to da tragovi spaljivanja nisu nađeni samo u jami, već i na ravnom delu, nedaleko od jame. To može da ukaže na to da je ubica, koji je