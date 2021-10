RHMZ upozorenje: Olujna košava od sutra do petka

Politika pre 33 minuta

RHMZ je upozorio da će od sutra do petka, 8. oktobra, u košavskom području biti vetrovito sa jakim i olujnim jugoistočnim vetrom, koji će u sredu i četvrtak na jugu Banata dostizati udare orkanske jačine, preko 28 metara u sekundi, odnosno 100 kilometara na čas.

Prema prognozi vremena, u Srbiji će ujutru biti vedro i hladno, po kotlinama jugozapadne i južne Srbije kratkotrajna magla. U toku dana sunčano i toplo. U košavskom području vetrovito sa umerenim i jakim, a na jugu Banata i u Pomoravlju povremeno olujnim jugoistocnim vetrom. U ostalim krajevima duvaće slab do umeren vetar, južnih smerova. Jutarnja temperatura od 2 na istoku Srbije do 14 stepeni na jugu Banata, najviša dnevna u većini mesta od 24 do 29 stepeni, u