Marina će Darka goniti na sudu: Traži starateljstvo i 500 evra za alimentaciju

Nova pre 6 sati | Autor:Nemanja Lisinac

Darko Lazić i njegova bivša verenica Marina Gagić će se uskoro, kako se navodi, suočiti na sudu, zbog neplaćanja alimentacije, ali i pitanja starateljstva nad njihovim sinom Aleksejem.

Oni će na ročištu utvrđivati koje će obaveze pevač imati u odgajanju njihovog deteta. Kako navodi izvor blizak nekadašnjem paru, ona zahteva puno starateljstvo i mesečnu alimentaciju u iznosu od 500 evra. „Marina nije htela ni tih 500 evra da traži, jer zna da je Lazić u dugovima do guše, on je sam ponudio taj iznos, ali je Marina bila izričita u tome, da kolika god da bude alimentacija, to treba da odluči sud“, rekao je izvor i objasnio zbog čega se Marina