"Gledali smo na snimku kako nam Ivan umire, ovo je sramota": Porodica mladića za čiju smrt je optužen Belivukov brat traži da se pronađe jedna stvar koja je kobne noći nestala

Blic pre 26 minuta | Tanja Ćulafić

Damir Ibrahimović, brat Veljka Belivuka zvanog Velja Nevolja, koji je optužen da je u noći između 14. i 15. januara nasmrt izbo svog druga Ivana Trifunovića saslušan je danas pred Višim sudom u Beogradu, a kao svedok pričao je i otac ubijenog, Dragiša Trifunović.

On navodi da je Ibrahimovićeva odbrana, u kojoj je tvrdio da nije ubio Ivana i da je čuo kako se sa nekim sukobio a da je on samo slučajno naišao, sramna i ističe da mu je Damir te noći, kada je izašao po svog krvavog sina, rekao da ga je Ivan šutnuo nogom, a on njega zakačio čašom. - Supruga me je probudila oko 3 sata i rekla da je Ivan izašao napolje posle telefonskog poziva koji je dobio, ubrzo nakon što je došao kući - rekao je i opisao da ga je Damir hrabrio