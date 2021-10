Neverovatan, epski meč Francuza i Belgijanaca! Ceo svet gledao majstorije fudbalskih zvezda: Od 0:2 do 3:2, a odluka je pala u poslednjem minutu!

Blic sport pre 7 sati | St. K.

uspeli su da se, posle sjajnog meča u Torinu, plasiraju u finale Lige nacija, pošto su u polufinalu savladali rezultatom 3:2.

I to nije sve. To su uradili na spektakularan način. Izabranici selektora Didijea Dešana su posle minusa od dva gola, u drugom poluvremenu postigli tri pogotka i tako došlo do velike pobede nad jednim od najkvalitetnijih ekipa na svetu. Ujedno je ovo bio i prvi duel Francuza i Belgijanaca još od polufinala 2018. na Svetskom prvenstvu u Rusiji. A na terenu - sve je prštalo! Nije to bilo nešto neočekivano, ali da ćemo gledati onaj pravi, atomski fudbal, to ipak je