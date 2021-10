Kecmanović poražen u prvom kolu mastersa u Indijan Velsu

Danas pre 12 minuta | Beta

Srpski teniser Miomir Kecmanović nije uspeo da se plasira u drugo kolo mastersa u Indijan Velsu pošto je večeras poražen od Australijanca Alekseja Popirina sa 3:6, 6:7.

Meč između Kecmanovića i Popirina, 63. i 71. igrača sveta trajao je sat i 29 minuta. Australijancu je za dobijanje prvog seta bio dovoljan brejk u šestom gemu, a već na startu drugog seta uspeo je da dođe do prednosti brejka. Kecmanović je uspeo da u 10. gemu dođe do brejka, i da produži meč, ali je u taj-brejku srpski igrač ispustio prednost 4:2, i sa pet uzastopnih poena do pobede je došao Australijanac. Popirin će u drugom kolu igrati protiv osmog nosioca