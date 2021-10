Mandić: Aktuelna vlada eksperata nije dala rezultate

Danas pre 1 sat | FoNet

Predsednik Nove srpske demokratije i jedan od lidera članice vladajuće crnogorske koalicije Demokratskog fronta (DF) Andrija Mandić izjavio je danas da aktuelna vlada eksperata nije dala rezultate i ništa od onoga što se očekivalo, i da je zato nužna njena rekonstrukcija.

On je na Televiziji Crne Gor najavio da će 10. oktobra biti održan novi sastanak, na kojem će parlamentarna većina pokušati da približi stavove i posle koga će se znati je li rekonstrukcija i dalje opcija ili će da se bira druga vlada. „Mi sada imamo ubedljivu parlamentarnu većinu koja je za to da se napavi rekonstrukcija Vlade, koja bi podrazumevala poštovanje demokratskih standarda“, rekao je Mandić. On je podsetio je da je prva namera DF bila da se bira nova