Velika akcija na Gradini: Putnicima rekli da su dobili gratis putovanje u Tursku pa u podu autobusa pokušali da prošvercuju 53 kilograma marihuane

Blic pre 2 sata

Carinici su danas na prelazu Gradina uspeli da spreče pokušaj krijumčarenja 53 kilograma marihuane skrivene u fabričkim šupljinama jednog autobusa.

Droga je otkrivena kada je na red za izlaznu kontrolu iz zemlje pristigao autobus niških registarskih oznaka, pun putnika koji su krenuli na šoping turu u Istanbul. Međutim, carinska analiza rizika ukazala je na to da ovaj autobus treba detaljno pregledati. Carinici su upravo to i uradili: zamolili su putnike da napuste autobus, a kada su u razgovoru sa njima saznali da su oni to putovanje dobili gratis, bio je to dodatan razlog za detaljan pregled. Kontrolom