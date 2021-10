Jokić na korak do tripl-dabla, Denver izgubio posle triler završnice VIDEO

Nova pre 1 sat | Autor:Dušan Marković

Denver Nagetsi su doživeli poraz od Minesote u meču predsezone rezultatom 114:112 posle produžetka.

U uzbudljivoj utakmici koja je imala infarkt završnicu, odličnu partiju je pružio prošlosezonski MVP Nikola Jokić. Naš centar je proveo na terenu samo 26 minuta i za to vreme umalo došao do tripl-dabla. Jokić je meč završio sa 10 poena, 10 asistencija i devet skokova. Falio mu je samo jedan skok za prvi tripl-dabl ove sezone. Izvanrednu utakmicu je ponovo odigrao Nešon Hiland, ruki koji je već dospeo u centar pažnje sjajnim igrama u predsezoni. On je protiv