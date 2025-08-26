Najveća senzacija do sada na Ju-Es openu: Meksikanka pobedila osvajačicu Australijan opena

Teniski Ju-Es open je dobio prvu veliku senzaciju, pošto je šesta teniserka sveta i šampionka Australijan opena Medison Kiz poražena već u prvom kolu.

Bolja od nje bila je Meksikanka Renata Zarazua, trenutno 82. teniserka sveta, koja je ostvarila najveću pobedu u karijeri. Ona je slavila protiv Kiz sa 2:1, po setovima 6:7, 7:6, 7:5. Amerikanka je uz mnogo muka i spašenih set lopti slavila u prvom setu u taj-brejku sa 12:10. Imala je brejk i u drugom, ali to nije slomilo Meksikanu, koja je vratila i slavila sa 7:3 u taj-brejku. Zarazua je imala brejk viška u trćem setu, vratila se Kiz, ali je novim brejkom