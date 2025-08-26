Najveća senzacija do sada na Ju-Es openu: Meksikanka pobedila osvajačicu Australijan opena

Danas pre 7 sati  |  M. L.
Najveća senzacija do sada na Ju-Es openu: Meksikanka pobedila osvajačicu Australijan opena

Teniski Ju-Es open je dobio prvu veliku senzaciju, pošto je šesta teniserka sveta i šampionka Australijan opena Medison Kiz poražena već u prvom kolu.

Bolja od nje bila je Meksikanka Renata Zarazua, trenutno 82. teniserka sveta, koja je ostvarila najveću pobedu u karijeri. Ona je slavila protiv Kiz sa 2:1, po setovima 6:7, 7:6, 7:5. Amerikanka je uz mnogo muka i spašenih set lopti slavila u prvom setu u taj-brejku sa 12:10. Imala je brejk i u drugom, ali to nije slomilo Meksikanu, koja je vratila i slavila sa 7:3 u taj-brejku. Zarazua je imala brejk viška u trćem setu, vratila se Kiz, ali je novim brejkom
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

"Najveća degradacija US Opena - sve smrdi na marihuanu"

"Najveća degradacija US Opena - sve smrdi na marihuanu"

B92 pre 13 minuta
Ekspres Mira! VIDEO

Ekspres Mira! VIDEO

B92 pre 44 minuta
Mađarica izbacila Svitolinu!

Mađarica izbacila Svitolinu!

B92 pre 2 sata
Rubljov rutinirao Hrvata - Hačanov prošao dalje

Rubljov rutinirao Hrvata - Hačanov prošao dalje

B92 pre 2 sata
Rune rutinski do druge runde

Rune rutinski do druge runde

B92 pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Australian Open

Sport, najnovije vesti »

Na Kipru pada konačna odluka: Evo gde možete gledati prenos meča Pafos - Crvena zvezda!

Na Kipru pada konačna odluka: Evo gde možete gledati prenos meča Pafos - Crvena zvezda!

Kurir pre 8 minuta
Kraj za Džumhura u Njujorku

Kraj za Džumhura u Njujorku

B92 pre 29 minuta
"Najveća degradacija US Opena - sve smrdi na marihuanu"

"Najveća degradacija US Opena - sve smrdi na marihuanu"

B92 pre 13 minuta
Alkaras otkrio zašto se ošišao na ćelavo VIDEO

Alkaras otkrio zašto se ošišao na ćelavo VIDEO

B92 pre 14 minuta
Ekspres Mira! VIDEO

Ekspres Mira! VIDEO

B92 pre 44 minuta