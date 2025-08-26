Kraj Ju-Es opena za Venus, da li i karijere? Sledi svadba

pre 1 sat
Kraj Ju-Es opena za Venus, da li i karijere? Sledi svadba

Pre 25 godina Venus Vilijems je osvojila prvu od dve uzastopne titule na Ju-Es openu, sada je osvojila jedan set u porazu od Karoline Muhove, ali podvig je gotovo identičan.

Jer legendarna Amerikanka ima čak 45 godina, ovo joj je bio prvi gren slem posle dvogodišnje pauze, imala je i 16-mesečni prekid karijere. – Iako nisam pobedila, veoma sam ponosna kako sam igrala – istakla je Venus posle poraza sa 6:3, 2:6, 6:1 protiv rivalke koja se nije bila ni rodila kada je ona 1994. debitovala u profesionalnom tenisu. – Ne verujem da je publika ikada bila uz mene kao danas. Ceo svet je navijao za mene i to je sjajan osećaj. Venus se posle
