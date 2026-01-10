“Imamo sve što je potrebno za zlato – samo nas bodrite”

Vesti online pre 2 sata  |  B92.net, Vesti online (J. V.)
“Imamo sve što je potrebno za zlato – samo nas bodrite”

Sava Ranđelović jedan je od četvorice “čuvara vatre” iz 2016. godine, onaj koji pamti evropsko zlato i kako je bilo krčiti put do njega.

Deset godina kasnije, isti grad, isti bazen, ali drugačija ekipa i drugačiji izazovi. Beograd ponovo dočekuje Evropsko prvenstvo u vaterpolu, a tu je opet Ranđelović, uz Nikolu Jakšića, Miloša Ćuka i Dušana Mandića, koji su pre deceniju osetili šta znači biti šampion pred domaćim navijačima u Beogradskoj areni. Zajedno sa njima bio je i aktuelni selektor Uroš Stevanović, tada kao pomoćnik Dejana Savića. “Iskreno, ne mogu da verujem da je prošlo deset godina od
Otvori na vesti-online.com

Povezane vesti »

Evropsko prvenstvo u vaterpolu! Mađari u Beogradu razbili Francusku!

Evropsko prvenstvo u vaterpolu! Mađari u Beogradu razbili Francusku!

Kurir pre 1 sat
Mađari dobili prvi derbi na EP u Beogradu

Mađari dobili prvi derbi na EP u Beogradu

B92 pre 1 sat
Kapiten Srbije: Bolje sam nego što sam bio

Kapiten Srbije: Bolje sam nego što sam bio

Sputnik pre 3 sata
"Imamo sve što je potrebno za zlato - samo nas bodrite"

"Imamo sve što je potrebno za zlato - samo nas bodrite"

B92 pre 3 sata
Ovo su nova pravila vaterpola – da se ne zbunite, iznenadite i pomislite da ste promašili turnir

Ovo su nova pravila vaterpola – da se ne zbunite, iznenadite i pomislite da ste promašili turnir

Nova pre 4 sati
Spektakl u Beogradu: Vaterpolisti Srbije večeras protiv Holandije, cilj evropsko zlato

Spektakl u Beogradu: Vaterpolisti Srbije večeras protiv Holandije, cilj evropsko zlato

Telegraf pre 4 sati
Gde gledati meč Holandija – Srbija? „Delfini“ prvi put u Areni

Gde gledati meč Holandija – Srbija? „Delfini“ prvi put u Areni

Nova pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

VaterpoloEvropsko prvenstvoBeogradska ArenaEvropsko prvenstvo u vaterpoluDejan Savićsportbeograd

Sport, najnovije vesti »

Partizan ispustio dva gola prednosti protiv Đera

Partizan ispustio dva gola prednosti protiv Đera

Danas pre 51 minuta
Zvezda ubedljiva protiv švajcarskog drugoligaša u pripremnom meču

Zvezda ubedljiva protiv švajcarskog drugoligaša u pripremnom meču

RTV pre 51 minuta
Ubedljive pobede Španije i Mađarske na startu Evropskog prvenstva u vaterpolu

Ubedljive pobede Španije i Mađarske na startu Evropskog prvenstva u vaterpolu

Danas pre 16 minuta
Enem na debiju postigao gol, Zvezda ubedljiva protiv Araua

Enem na debiju postigao gol, Zvezda ubedljiva protiv Araua

RTS pre 16 minuta
Prve reči Dejana Stankovića! Centralna tema povreda najboljeg igrača Crvene zvezde - nije dobro!

Prve reči Dejana Stankovića! Centralna tema povreda najboljeg igrača Crvene zvezde - nije dobro!

Kurir pre 31 minuta