Ovo su nova pravila vaterpola – da se ne zbunite, iznenadite i pomislite da ste promašili turnir

Nova pre 2 sata  |  Autor: Strahinja Nikolić
Ovo su nova pravila vaterpola – da se ne zbunite, iznenadite i pomislite da ste promašili turnir

Evropsko prvenstvo u vaterpolu koje će od 10. do 25. januara biti odigrano u Beogradu biće ujedno i prvi turnir koji će u našoj zemlji biti odigran po (relativno) novim pravilima.

Iako je odluka o promeni pravila doneta u novembru 2024. godine, pa smo bili svedoci krajnje bizarne situacije da reprezentacije svoje utakmice igraju po novim, a klubovi do kraja sezone po starim pravilima, turnir u Beogradskoj areni će biti prva prilika da se veliki broj ljudi iz Srbije susretne sa ovim promenama. Naime, kako vaterpolo ne spada u praćenije sportove, teško je poverovati da su baš svi upoznati sa ovim promenama, a i ako jesu, nije zgoreg da se
Otvori na nova.rs

Povezane vesti »

“Imamo sve što je potrebno za zlato – samo nas bodrite”

“Imamo sve što je potrebno za zlato – samo nas bodrite”

Vesti online pre 1 sat
Kapiten Srbije: Bolje sam nego što sam bio

Kapiten Srbije: Bolje sam nego što sam bio

Sputnik pre 1 sat
"Imamo sve što je potrebno za zlato - samo nas bodrite"

"Imamo sve što je potrebno za zlato - samo nas bodrite"

B92 pre 2 sata
Spektakl u Beogradu: Vaterpolisti Srbije večeras protiv Holandije, cilj evropsko zlato

Spektakl u Beogradu: Vaterpolisti Srbije večeras protiv Holandije, cilj evropsko zlato

Telegraf pre 3 sata
Gde gledati meč Holandija – Srbija? „Delfini“ prvi put u Areni

Gde gledati meč Holandija – Srbija? „Delfini“ prvi put u Areni

Nova pre 3 sata
Evropski spektakl u Beogradu - "Delfini" jure novu titulu!

Evropski spektakl u Beogradu - "Delfini" jure novu titulu!

Sportske.net pre 5 sati
Evropski spektakl u Beogradu – delfini jure novu titulu!

Evropski spektakl u Beogradu – delfini jure novu titulu!

Hot sport pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

VaterpoloEvropsko prvenstvoBeogradska ArenaEvropsko prvenstvo u vaterpolu

Sport, najnovije vesti »

KK Partizan: Sav prihod od prodaje ulaznica za meč protiv Olimpijakosa biće doniran FK Partizan

KK Partizan: Sav prihod od prodaje ulaznica za meč protiv Olimpijakosa biće doniran FK Partizan

Danas pre 9 minuta
Kristal Palas doživeo veliku bruku, osvajača FA kupa izbacio šestoligaš!

Kristal Palas doživeo veliku bruku, osvajača FA kupa izbacio šestoligaš!

Sportske.net pre 18 minuta
Partizan prokockao dva gola prednosti: Crno-beli remijem otvorili pripreme u Antaliji!

Partizan prokockao dva gola prednosti: Crno-beli remijem otvorili pripreme u Antaliji!

Hot sport pre 8 minuta
Fudbaleri niškog Radničkog otputovali na pripreme u Antaliju

Fudbaleri niškog Radničkog otputovali na pripreme u Antaliju

RTS pre 8 minuta
Bruka Evertona sa penala, petoligaš izbacio šampiona FA kupa

Bruka Evertona sa penala, petoligaš izbacio šampiona FA kupa

Sport klub pre 8 minuta