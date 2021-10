Doktor Sazdanović o preminuloj porodilji: Nije bila vakcinisana, čućemo još ovako tužne vesti!

Večernje novosti pre 2 sata | Novosti online

Foto: Printscreen/RST Dodao je da, nažalost, slučaj preminule porodilje iz Kraljeva neće biti jedini. - Imali smo, koliko ja znam, dva smrtna slučaja u Nišu, jedan u Kragujevcu, i ja ću biti vrlo pesimističan - bojim se da je to tek početak, da ćemo još puno puta čuti ovako tužne vesti - naveo je on.

Sazdanović podseća da su ginekolozi još od marta apelovali na sve trudnice da se vakcinišu, bez obzira na to u kom se trimestru trudnoće nalaze. - Nažalost, nema velikog odziva za to. Mi nemamo objašnjenja zašto je to tako. Treba svi da shvatimo da su vakcine te koje štite od kovida. Vakcinacija je ključna reč, bila i biće - navodi Sazdanović. Objašnjava da je tridesetšestogodišnja žena primljena u ponedeljak u vrlo teškom stanju, posle 10 dana od početka bolesti.