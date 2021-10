Makartni: Lenon je odgovoran za raspad Bitlsa

Danas pre 8 sati | Beta- AP

Nekadašnji bas gitarista Bitlsa Pol Makartni izjavio je da je gitarista i pevač te britanske rok grupe Džon Lenon odgovoran za njen raspad.

U emisiji Bi-Bi-Sija, koja će biti emitovana 23. oktobra, Makartni je odbacio navode da je on odgovoran za raspad Bitlsa. „Ja nisam osoba koja je podstakla razlaz. Ne, ne, ne. Džon je jednog dana ušao u sobu i rekao ‘Napuštam Bitlse’. Da li je to podsticanje razlaza ili ne“, upitao je Makartni. On je izrazio žaljenje zbog raspada, navodeći da je bend u to vreme i dalje stvarao „prilično dobre stvari“. „To je bio moj bend, to je bio moj posao, to je bio moj život.